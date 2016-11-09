Фонд госимущества 1 декабря выставит на повторный аукцион 95% акций "Днепрометробуда"

Об этом говорится в официальном издании фонда «Ведомости приватизации».

Предыдущие аукционы с такой же стартовой ценой, запланированные на 30 сентября и 31 октября, не состоялись из-за отсутствия спроса у инвесторов.

Для участия в конкурсе инвестор должен будет уплатить конкурсную гарантию в размере 8,9 млн грн и подать заявку до 23 ноября.

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Согласно условиям конкурса, в частности, покупатель должен будет сохранить вид деятельности компании и погасить ее задолженность.

К конкурсу не будут допущены государственные предприятия, юридические или физические лица, которые являются резидентами страны-агрессора, компании, подпадающие под санкции Совета национальной безопасности и обороны.

Справка УНИАН. «Днепрометробуд» - компания, реализующая проект строительства метрополитена в Днепропетровске. В 2015 году предприятие увеличило чистый убыток на 11,9% - до 7,5 млн грн.

Фонд госимущества в октябре прошлого года продал на торгах Восточно-Европейской фондовой биржи 5% акций предприятия за 418,9 тыс. грн.