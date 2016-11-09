Потрясения на рынке сырьевых товаров: победа Трампа на выборах шокировала инвесторов - Bloomberg

Об этом пишут Шерон Чо и Серин Чэонг в статье "Потрясения на рынке сырьевых товаров: победа Трампа на выборах шокировала инвесторов", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

В среду в цене упали нефть и сельскохозяйственные товары, в то время как промышленные металлы оправились от прежних потерь, а золото резко выросло в цене, как надежный актив, после того как республиканец стал причиной огромного разочарования избирателей. Трейдеры бросились закрывать позиции, в которые активно инвестировали в течение последних двух дней на фоне прогнозов того, что демократ Клинтон легко одержит победу. Акции золотодобывающих предприятий резко выросли, в отличие от акций энергетических компаний по всей Азии.

Президентство Трампа обещает изменить отношения США с остальным миром, и потенциал непредсказуемости американской политики подпитывает спекуляции о том, что Федеральная резервная система воздержится от повышения процентных ставок. Глобальные финансовые рынки были в смятении после победы бизнесмена-миллиардера, золото выросло в цене больше всего, с тех пор, как неожиданное голосование Великобритании о выходе из Европейского Союза шокировало рынки в июне.

"Сфера сырьевых товаров сейчас находится в полной растерянности", - сказал Уилл Юн, аналитик Hyundai Futures Corp. в Сеуле, до подтверждения результатов. "Начнется эра неопределенности, потому что произойдет сдвиг парадигмы в США, и все рискованные активы, включая сырьевые товары, подвержены риску спада в долгосрочной перспективе. Золото, серебро и платина останутся безопасным убежищем для инвестиций. Это воздействие будет гораздо более масштабным и долгим, чем "брексит".

Нефть сорта West Texas Intermediate упала на целых 4,3% до $ 43,07 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже, прежде чем восстановиться до $ 44,46 в 7:52 утра в Лондоне. Brent упал на 1% до $ 45,56 на бирже ICE Futures Europe в Лондоне.

Драгоценные металлы с немедленной сдачей подскочили на целых 4,8% до $ 1,337.38 за унцию, и к закрытию биржи оставались на отметке в $ 1,313.12, по данным ценообразования Bloomberg. Bloomberg Commodity Index, товарный индекс, измеряющий прибыльность сырьевых товаров, практически не изменился, даже после того, как большинство промышленных металлов выросли в цене.

Победа Трампа может означать повышение стоимости золота до $ 1400, сказал аналитик Bloomberg Майк Макглоун до оглашения результатов. Обещания Трампа пересмотреть условия торговых сделок и сократить иммиграцию могут стать причиной геополитической нестабильности.

Австралийское золотодобывающее предприятие Newcrest Mining Ltd., крупнейший производитель страны, выросло на 9,8%, самый высокий рост за пять месяцев. Акции золотодобывающих предприятий Южной Африки выросли на 12%.

Фьючерсы на зерновые – пшеницу, кукурузу и соевые бобы – на Чикагской товарной бирже упали, по крайней мере, на 1%. США является крупнейшим в мире экспортером кукурузы и соевых бобов. Победа Трампа будет оказывать давление на сельскохозяйственные товары из-за его анти-торговых настроений, сообщил аналитик Bloomberg Intelligence МакГлоун.

"На рынках можно наблюдать рефлекторную реакцию, как обычно и происходит во времена серьезной неопределенности, как, например, в период выборов", - сказал Питер Ли, аналитик BMI Research. "Победа любого из кандидатов вряд ли окажет большое влияние на такие рынки, как, например, нефть. Но неизбежно возникнет тенденция к инвестированию в более безопасные активы, и деньги будут поступать в такие секторы, как золото и менее рискованные варианты. Мы ожидаем увидеть период серьезной нестабильности, которая, возможно, будет управляемой".

Промышленные металлы восстанавливаются. Медь резко выросла на целых 4% до $ 5,443 за тонну на Лондонской бирже металлов, самый большой рост с июня, после прежнего снижения на 2,3%. Доллар снизился по отношению к евро, и товары, которые оцениваются в долларах, подешевели для покупателей за пределами США.