Еврооблигации Украины дешевеют на фоне победы Трампа – Bloomberg

Еврооблигации Украины дешевеют на фоне предварительных данных о победе в президентских выборах США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает информационное агентство Bloomberg.

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В частности, по данным издания, наиболее показательными стали бумаги с погашением в 2019 году на 1,65 миллиарда долларов. Их доходность выросла на 70 базисных пунктов - до 8,49%, что является самым большим показателем за последние 9 месяцев.

По мнению специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, после выборов в США инвесторы решили продать рисковые активы, к которым относятся украинские евробонды, в связи с чем их котировки снизились.

"Снижение котировок украинских еврооблигаций стало результатом выборов в США, после которых случился обвал на фондовых рынках, и инвесторы поспешили на выход из более рисковых активов", - отметил он в комментарии УНИАН, добавив, что в ближайшее время котировки не вернутся на прежние позиции.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины допустил краткосрочное влияние результатов выборов в США на валютный рынок.

По прогнозам НБУ, цены на основные экспортные товары Украины - зерновые, растительное масло и металлы - отреагируют менее существенно и со временем отыграют падение, и таким образом не смогут нивелировать положительный эффект от экспорта нового урожая для украинского валютного рынка.