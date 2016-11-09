Кабмин принял пакет по процедуре корпоратизации госкомпаний

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял пакет решений, регламентирующих процедуру корпоратизации государственных компаний, включающий назначение независимых наблюдательных советов, порядок конкурсного отбора глав госкомпаний, улучшение управленческой структуры и определение целей деятельности.

"Десятки лет были миллиардные убытки, миллиарды недоплаченных зарплат и пенсий. А сколько было куплено яхт, домов, самолетов? Это решение позволит решить проблему", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам заместителя министра экономического развития и торговли Юлии Ковалив, представлявшей соответствующее решение правительства, корпоратизация, в первую очередь, коснется 46 крупнейших госкомпаний, концентрирующих 94% всех государственных активов.

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"Система корпоративного управления госкомпаниями предоставит равные условия госкомпаниям и их конкурентам на рынке. Второе - она увеличит уровень прозрачности и подотчетности госпредприятий. Третье - она улучшит финансовые результаты и будет иметь прямое влияние на бюджет, потому что бюджет получит больше налогов и больше дивидендов. Она улучшит качество услуг - мы хотим, чтобы качество железной дороги стало лучше, мы хотим, чтобы услуги "Укрпочты" были лучше для граждан. Новый менеджмент, новое качество управления будет иметь осязаемое влияние на каждого конкретного гражданина", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, совокупный убыток сотни крупнейших украинских государственных компаний по итогам 2015 года сократился более чем в два раза - до 53,2 миллиарда гривень со 117 миллиардов гривень годом ранее.