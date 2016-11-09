Биржи США открылись снижением на фоне победы Трампа

Основные фондовые индексы США в среду на открытии торгов демонстрируют снижение в пределах 1% на фоне результатов президентских выборов в США, где победу одержал кандидат-республиканец Дональд Трамп, однако позднее индекс Dow Jones перешел к росту, сообщает Прайм.

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Согласно данным торгов, по состоянию на 16:33 промышленный индекс Dow Jones рос на 0,20% - до 18365,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,14%, до 5186,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,16%, до 2134,90 пункта.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, которые прошли 8 ноября. Выборы в США проходят по двухступенчатой системе. Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года. Избранный президент вступит в должность при инаугурации 20 января.