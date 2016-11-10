Индекс японской биржи вырос сразу на 6%

Торги на Токийской фондовой бирже открылись ростом ведущего индекса Nikkei на 6%.

Показатель, отражающий котировки 225 крупнейших компаний Японии, за первые полчаса торгов (по состоянию на 4:30) вырос с 16200 до 17200 пунктов, сообщает Росбалт.

Индекс Asia Dow, объединяющий акции 30 крупнейших азиатских компаний, вырос лишь на 1,8% до 2850 пунктов. До выборов значение индекса составляло 2950 пунктов.

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Гонконгский индекс Hang Seng продолжил падать. По состоянию на 3:30 мск показатель снижался на 2%.

9 ноября на мировых финансовых рынках наблюдалась паника на фоне новостей о победе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США. На биржах снижались ведущие индексы, падала стоимость доллара по отношению к мировым валютам, также снижался курс песо по отношению к доллару на фоне антимексиканской риторики Трампа.