Богатейшие люди мира из-за победы Трампа потеряли $41 миллиард

Совокупное состояние богатейших людей мира уменьшилось на $41 млрд из-за падения мировых рынков на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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По подсчетам агентства Bloomberg, больше всех обеднел мексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу, который находится на пятой строчке списка самых богатых людей мира.

Самый богатый человек Мексики из-за рекордного обвала мексиканского песо потерял $5,1 млрд.

При этом совокупное состояние других богачей Мексики сократилось еще на $6,5 млрд.

Из-за падения доллара на фоне результатов выборов миллиардеры США потеряли $9,3 млрд.

По итогам подсчета голосов победу на президентских выборах в США, которые прошли 8 ноября, одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Избранный президент вступит в должность 20 января.