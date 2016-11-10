Акции американских тюрем подскочили после победы Трампа

Акции операторов тюрем в США растут после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает Reuters.

"Акции Corrections Corp выросли на 41,5 процента к 16:42, а бумаги Geo Group Inc подскочили на 20 процентов", - говорится в сообщении.

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Акции исправительных учреждений попали под давление 18 августа, когда министерство юстиции США заявило о намерении прекратить использование частных тюрем - такая инициатива была одобрена Хиллари Клинтон.

Акции взяли небольшую передышку в середине октября, когда аналитик SunTrust повысил рейтинг Corrections Corp до "покупать", объяснив, что бумаги компании уже были достаточно наказаны политическим риском.

Тем не менее, со времени объявления Минюста и до закрытия рынка во вторник, акции CXW потеряли половину стоимости, а GEO - четверть.