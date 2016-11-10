Мировые рынки привыкают к Трампу-президенту и постепенно восстанавливаются после шока

Мировые рынки поднялись после шока, связанного с неожиданной победой на президентских выборах в США кандидата-республиканца Дональда Трампа.

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9 ноября мировые фондовые рынки и американский доллар резко упали после известия о том, что Трамп избран 45-м президентом Соединенных Штатов. Однако постепенно они восстановились по мере того, как инвесторы усваивали информацию, пишет «Радио Свобода».

Мировые рынки продолжают восстанавливаться 10 ноября, а цены на доллар и цены на нефть растут. Большинство рынков в Азии начали подниматься после примирительной речи Трампа, которая ослабила опасения мировых финансовых рынков, шокированных его неожиданной победой на выборах.

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Трамп выступал против соглашений о свободной торговле, таких как Североамериканская зона свободной торговли (NAFTA) и недавно подписанного Транстихоокеанского партнерства, предложил облагать налогом импорт из таких стран, как Китай и Мексика, и рекламировал строительство стены на южной границе, чтобы блокировать нелегальную иммиграцию, за которую, по его мнению, должно платить мексиканское правительство.

Инвесторы рассматривали перспективу политики администрации соперницы Трампа Хиллари Клинтон в случае ее избрания продолжением статус-кво, установленного президентом Бараком Обамой.