Крупнейшая биржа Мексики из-за победы Трампа показала самое большое падение за пять лет

Самое большое падение за последние пять лет было отмечено в четверг на мексиканской фондовой бирже (BMV), второй по размеру в Латинской Америке: ее индекс IPC обвалился на закрытии торгов на 4,57%.

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Причиной второго дня снижения котировок стали новости об избрании Дональда Трампа, известного своей антимексиканской риторикой, президентом США, пишет Прайм.

В итоге в четверг индекс IPC сейчас упал на 2,16 тысячи пунктов до уровня 45,2 тысячи. Из акций 35 компаний, торгующихся на бирже, по 34 позициям было зафиксировано падение котировок. При этом акции одного из основных активов миллиардера Карлоса Слима Grupo Carso потеряли в цене почти 10%.

Одновременно курс розничной продажи доллара впервые в новейшей истории превысил 21 песо. С начала года падение курса песо к доллару составило почти 19%.