Американский индекс Dow Jones на фоне победы Трампа достиг исторического максимума

Акции американских банков взлетели в четверг до уровней, невиданных с середины 2008 года, в результате чего индекс Dow Jones подскочил до максимума за все годы, а акции хай-тек упали на фоне разворота Уолл-стрит, ставящей на преимущества, которые способно принести президентство Дональда Трампа, сообщает Рейтер.

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Индекс финансового сектора S&P 500 поднялся на 3,7 процента до самого высокого уровня со времен финансового кризиса-2008 на оптимизме, сменившем панику, которая охватила рынки в первые часы после успеха Трампа на выборах. За два дня индекс подскочил на 7,9 процента - это самый масштабный двухдневный рост с 2011 года.

Акции банка Wells Fargo & Co рванули вверх на 7,58 процента до максимума с января, отыграв все потери, понесенные в результате скандала по поводу фальшивых счетов, которые заводили сотрудники банка ради демонстрации прироста клиентской базы. Bank of America вырос на 4,4 процента, а JPMorgan Chase - на 4,64, до рекорда.

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В предвыборной программе Трамп обещал постепенно отменить закон о финансовой реформе Додда-Франка, принятый в 2010 году после финансового кризиса и вызывающий недовольство банков.

"Трамп действительно обещал отозвать закон Додда-Франка. Ставки сейчас выше, а кривая доходности лучше слушается руля. Все это хорошо для банков", - сказал Уоррен Уэст из Greentree Brokerage Services, Филадельфия.

Акции Apple упали на 2,79 процента, а Amazon.com - на 3,82.

К завершению торгов индекс Dow Jones подпрыгнул на 1,17 процента до 18.807,88, побив собственный августовский рекорда почти на один процент.

Индекс S&P 500 вырос на 0,2 процента до 2.167,48, тогда как Nasdaq Composite упал на 0,81 до 5.208,80.