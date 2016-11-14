Назначена дата аукциона по продаже Херсонской ТЭЦ - начальная цена 155 миллионов

Фонд государственного имущества Украины 22 декабря проведет аукцион по продаже 99,83% акций Херсонской теплоэлектроцентрали с начальной ценой 155 млн грн, говорится в официальном издании фонда «Ведомости приватизации».

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Для участия в приватизации предприятия инвестор должен до 14 декабря подать заявку и оплатить 7,75 млн грн конкурсной гарантии.

Согласно условиям аукциона, покупатель Херсонской ТЭЦ должен будет сохранить профиль деятельности энергообъекта - поставка услуг по централизованному отоплению, в течение года погасить просроченную задолженность по уплате налогов и сборов, разработать программу по замене изношенных тепловых сетей. Также инвестору запрещается увольнять сотрудников в течение полугода с момента покупки предприятия.

Как сообщал УНИАН, Херсонская теплоелектроцентраль в 2015 году получила 51,4 млн грн чистого убытка против 15,6 млн грн чистой прибыли в 2014 году.

Херсонская ТЭЦ является основным источником теплоснабжения для 60% потребителей тепловой энергии города Херсона.