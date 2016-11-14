Samsung покупает производителя автомобильных деталей за $8 миллиардов

Южнокорейский производитель смартфонов Samsung заявил, что собирается купить американскую компанию, специализирующуюся на производстве деталей для автомобилей Harman International Industries за $8 млрд.

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Об этом пишет RNS со ссылкой на The Wall Street Journal.

Таким образом, Samsung станет одним из главных игроков на рынке автомобильных технологий.

Также Harman является самым крупным приобретением компании за рубежом.