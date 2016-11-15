Стали известны два претендента на покупку Одесского припортового завода

Украинская "Добывающая компания "Укрнефтебурение" и кипрская компания Glenshee Holdings Ltd. намерены участвовать в конкурсе по приватизации 99,6% акций Одесского припортового завода, который должен состояться 14 декабря с начальной ценой пакета акций 5,16 миллиона гривень (около 200 миллионов долларов).

Об этом говорится в "Ведомостях Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку".

Читайте такжеКабмин обещает максимально быстро подготовить ОПЗ к повторной приватизации

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 октября утвердил условия повторной приватизации Одесского припортового завода со стартовой ценой пакета акций 5,16 миллиарда гривень (около 200 миллионов долларов).

При этом утвержденная стартовая цена в 2,6 раза ниже цены, установленной ранее Кабмином для приватизации завода в июле, которая не состоялась из-за отсутствия спроса со стороны инвесторов.

Инвесторы смогут подавать заявки на участие в аукционе до 6 декабря. Для участия в конкурсе интересанты должны будут в качестве конкурсной гарантии уплатить задаток или предоставить банковскую гарантию на сумму 258 миллионов гривень.

Согласно условиям аукциона, в конкурсе должны участвовать как минимум две компании, одна из которых должна быть нерезидентом Украины.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

"Укрнефтебурение" является крупной нефтедобывающей компанией. Более 10% ее акций владеют нидерландская компания JKX Ukraine B.V. (10%) и кипрская Deripon Commercial Ltd. (22,49%).

Согласно системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам Glenshee Holdings Ltd. владеет 92,9% "Украинской металлургической компании".