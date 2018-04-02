Трамп у руля: что ждет мировую экономику

Как только успех Трампа на прошедших 8 ноября выборах в США стал очевидным, финансовые рынки отреагировали на избрание нового хозяина Белого дома резким спадом. В первую очередь, снизились основные азиатские фондовые индексы, доллар ослаб, а цены на золото поползи вверх. Коллеги Трампа по условному клубу миллиардеров стали беднее суммарно на десятки миллиардов долларов.

Это была классическая реакция рынка на возникшую неопределенность. Ведь новый президент США во время двухлетней предвыборной кампании так и не представил целостного видения экономической политики, ограничившись обещаниями снизить налоги и защитить соотечественников и американских производителей от произвола мексиканцев и китайцев.

Для большинства сторонников республиканца, в первую очередь, представляющих белое население США, успешный бизнесмен Дональд Трамп выглядит шансом изменить систему, которая, как им кажется, привела к росту неравенства доходов и ухудшению стандартов жизни.

В то же время, рациональные инвесторы опасаются, что заявленная новым президентом США экономическая политика увеличит популярность протекционизма, воздвигнет барьеры для мировой торговли и затормозит рост мировой экономики.

Несмотря на то, что Трамп участвовал в выборах как кандидат от Республиканской партии, многие американские эксперты ожидают, что политика его администрации будет отличаться как от классического видения демократов, так и республиканцев. Авторитетный The Economist предположил, что новый американский лидер продемонстрирует миру смесь рейганомики с популизмом французского крайне правого Национального фронта.

В этих условиях Украину, рассчитывающую на политическую и экономическую помощь стратегического партнера – США, могут ждать тяжелые времена. И уж точно - периода неопределенности, связанного с необходимостью выбора новой американской администрацией внешнеполитического курса, не избежать.

Новые барьеры в международной торговле

Наиболее очевидным аспектом экономической политики нового президента США является международная торговля. Трамп во время предвыборной кампании не уставал произносить мантру о том, что политика свободной торговли убила американскую промышленность, заставив производителей переносить производство в Мексику и Китай. По логике Трампа, свободная торговля заполонила рынок дешевыми потребительскими товарами, что стоило американцам миллионов рабочих мест и сокращения зарплат.

Таким образом, республиканец-миллиардер хочет перезаключить на более выгодных условиях договоры или даже выйти из Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA), снижающей торговые барьеры между США, Канадой и Мексикой. Во время предвыборной кампании Трамп настаивал на этой позиции и отвергал любые аргументы о том, что соглашение на самом деле принесло пользу американской экономике.

Исходя из этого, важнейшие переговорные процессы о либерализации торговли, в которых сейчас находятся США, оказались под угрозой.

В частности, речь идет о Транстихоокеанском партнерстве (Trans Pacific Partnership, TPP), призванном обеспечить свободное передвижение товаров между 12 странами азиатско-тихоокеанского региона, исключая Китай. Под угрозой также оказались и переговоры о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), предусматривающем снижение торговых барьеров между Европой и США.

В этой связи Украине, планирующей начать переговоры о создании зоны свободной торговли с Америкой, по всей видимости, придется отложить свои намерения.

Но не все так плохо. Китай, претендующий на роль главного конкурента США в качестве мощнейшей экономической и политической силы, активно продвигает свой транзитно-инфраструктурный проект «Шелковый путь», призванный увеличить объемы торговли между Европой и Азией. И в рамках «Шелкового пути» Пекин уже успел предложить Украине создать зону свободной торговли.

Меньше налогов

Дональд Трамп, уличенный в ходе избирательной кампании в сознательном уходе от уплаты налога на прибыль в течение почти 20 лет активного бизнеса, пообещал снизить сбор для всех социальных групп.

В частности, новый президент США намерен отменить налог на прибыль для американцев, зарабатывающих менее 25 тыс. долл. в год, а также для семейных пар, доход которых составляет менее 50 тыс. долл. Кроме того, снижение налога на прибыль коснется и других американцев - самых богатых. Согласно исследованию аналитического центра Tax Foundation, налоговый план Трампа непропорционально повысит благосостояние наиболее состоятельных социальных групп.

Также президент США намерен снизить налог на прибыль корпораций до 15% с 35%, чтобы стимулировать американские компании не выводить деньги за рубеж, избегая уплаты налога. При этом корпорациям, которые согласятся отказаться от оптимизации налогообложения, Трамп предложил ввести налоговые каникулы с размером корпоративного налога 10%.

По подсчетам Tax Foundation, подобные налоговые инициативы будут стоить американскому бюджету минимум 4,4 трлн долл. в среднесрочной перспективе.

Может ли себе это позволить крупнейшая экономика мира - вопрос риторический, однако подход Трампа очень похож на классический рецепт от украинских популистов - снизить налоги для всех (начиная с друзей и компаньонов по бизнесу), несмотря на последствия для экономики.

Монетарная политика

Победа Трампа ознаменовала новый этап опасений по поводу независимости американского центробанка - Федеральной резервной системы. Новый президент неоднократно заявлял о намерении добиться увольнения действующей главы ФРС Джанет Йеллен, обвинив ее в создании «ложной экономики» через политику низких процентных ставок. Кроме того, Трамп обещал поддерживать любые инициативы по снижению влияния ФРС.

При этом новый глава Белого дома не упомянул о том, что политика низких ставок стала ответом на финансовый кризис 2008-2009 годов. Снижая учетную ставку практически до нуля, Центробанк США сделал малопривлекательными долговые ценные бумаги, однако более заманчивыми стали акции компаний реального сектора экономики, что вытянуло Америку из рецессии и снизило уровень безработицы в два раза - с более чем 10% до менее 5%.

Сейчас ФРС пытается постепенно повысить учетные ставки, не навредив экономическому росту. Следующий этап был запланирован на декабрь. Теперь же после победы Трампа и последовавшего за ней снижения на мировых рынках повышение ставки в декабре выглядит маловероятным.

В более долгосрочной перспективе увеличение бюджетных затрат и сокращение налогов, как того хочет Трамп, может быть дополнено более жесткой монетарной политикой.

Если же новый президент США будет последовательным в своем видении, то резкое повышение учетной ставки приведет к росту курса доллара, в том числе, в украинских обменниках, а крупнейшая экономика мира снизит темпы роста.

Стимулы для энергетики и промышленности

В сфере промышленной политики Трамп не изменил традициям Республиканской партии - исторически представители этой политической силы давали зеленый свет американской добывающей промышленности. Так, президент США во время предвыборной кампании пообещал обеспечить поддержку угольщикам, а также активно развивать добычу сланцевого газа и нефти. После победы Трампа реакция мировых цен на нефть не заставила себя долго ждать, они немедленно просели, отображая вероятность упрощения госрегулирования экспорта американских энергоресурсов.

С одной стороны, низкие цены на нефть и другие энергоресурсы на мировом рынке выгодны Украине, но с другой - цены на нефть напрямую коррелируют с ценами на другие сырьевые товары, включая аграрную и металлургическую продукцию.

Иными словами, чем больше Трамп нарастит экспорт нефти и газа, тем ниже будут цены на импортируемый Украиной газ и нефть, но при этом будет страдать и отечественный сырьевой экспорт.

Не будем забывать о том, что снижение цен на нефть напрямую отображается на бюджете ведущей против Украины войну России, зависящей от экспорта черного золота более чем на 40%. Возможно, безумный план Путина по уничтожению Украины станет неподъемно дорогостоящим.

Оборонный сектор

Новый президент США пообещал сконцентрироваться на увеличении финансирования американской армии с одновременным сокращением затрат на развитие обороноспособности НАТО.

И если Трамп выполнит свои обещания, то это может стать неприятной новостью для Украины. В проекте бюджета США на 2017 год предусмотрено 470 млн долл. на техническую помощь оборонному сектору нашей страны. С приходом нового президента перспектива получить эту поддержку выглядит туманно. Еще более неопределенными являются перспективы поставок летального оружия, хотя соратники Трампа по Республиканской партии неоднократно критиковали администрацию Обамы за отсутствие таких поставок Украине. А один из ближайших соратников нового американского лидера экс-спикер Конгресса США Ньют Гингрич прямо заявлял, что Трамп будет продавать оружие Украине.

Капитан-неопределенность

Дональд Трамп с приходом к власти обладает несравнимо большими возможностями, чем его предшественник. В исполнительной, законодательной и президентской ветвях власти США сейчас доминируют республиканцы, что дает возможность оперативно принимать решения. Однако в процессе предвыборной кампании многие республиканцы отмежевали свою позицию от позиции Трампа по многим ключевым вопросам, включая экономические. В поиске политического баланса президенту США придется идти на компромиссы. Не стоит забывать, что Вторая мировая и холодная война начались при президентах-демократах в США, а закончились при республиканцах.

Главный вопрос экономической политики Трампа - были ли его противоречивые заявления частью реальной программы действий или всего лишь предвыборной риторикой. Ответ на этот вопрос даст время.

Максим Шевченко (УНИАН)