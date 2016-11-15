Нацкомиссия зарегистрировала выпуск акций нового оператора украинской ГТС

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала выпуск акций оператора газотранспортной системы «Магистральные газопроводы Украины», созданного 9 ноября постановлением Кабинета министров, сообщила пресс-служба НКЦБФР.

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«Комиссия приняла важное решение для реформы отечественного газового рынка, зарегистрировав выпуск акций при создании «Магистральных газопроводов Украины», - отметила пресс-служба.

При этом в комиссии не уточнили данные проспекта эмиссии компании-оператора ГТС.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в рамках реформирования государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» 9 ноября принял решение о создании новой компании-оператора газотранспортной системы - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины», 100% акций которой принадлежат государству.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, данное решение соответствует Третьему энергопакету ЕС.

В 2015 году правительство инициировало реформу «Нафтогаза» с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям. Тогда же - в 2015 году - Кабмин инициировал передачу «Нафтогаза» из управления Минэнергоугля в управление Министерства экономического развития и торговли. Весной текущего года было завершено формирование наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Разделение «Нафтогаза» - одна из ключевых реформ энергосектора Украины. Модель разделения НАК обсуждается с 2014 года. За этот период Минэнергоугля, а также Минэкономразвития представляли разные модели функционирования компании.

22 сентября 2016 года Кабмин принял постановление, которым вывел госхолдинг «Нафтогаз Украины» из подчинения Минэкономразвития и переподчинил себе с тем, чтобы в дальнейшем коллегиально осуществлять управление компанией. Кроме того, Кабинет министров утвердил план реструктуризации “Нафтогаза Украины”, предусматривающий передачу под отдельную юрисдикцию новым компаниям-операторам деятельности по транспортировке и хранению природного газа.