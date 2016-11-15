Глава Фонда госимущества рассказал, кто хочет купить ГЭС в Николаевской области

Более десяти инвесторов подали заявки на участие в отдельных аукционах по покупке Мигеевской и Константиновской гидроэлектростанций (обе - Николаевская обл.), приватизация которых состоится 22 и 24 ноября соответственно, сообщил на своей странице в Facebook глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус.

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«Мы имеем уже больше десяти заявок на каждую ГЭС, причем большинство интересантов - иностранцы», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 22 и 24 ноября проведет аукционы по продаже Мигеевской (на данный момент не работает) и Константиновской гидроэлектростанций с начальной ценой 10,9 млн грн и 13,8 млн грн соответственно.

Для участия в конкурсе по покупке Мигеевской ГЭС покупатель должен был оплатить задаток в размере 1,1 млн грн и подать заявку до 14 ноября, для участия в аукционе по приобретению Константиновской ГЭС – уплатить 1,4 млн грн задатка и подать заявку до 16 ноября.

Мигеевская и Константиновская ГЭС входят в состав структуры энергоснабжения «Николаевоблэнерго».