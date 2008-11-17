«Нафтогаз», предоставив отчетность до 31 декабря, избежит дефолта по еврооблигациям - Astrum

НАК «Нафтогаз Украины» предоставит отчетность держателям еврооблигаций до 31 декабря и, таким образом, избежит технического дефолта. К такому выводу пришли эксперты ИК «Astrum Инвестиционный Менеджмент», проанализировав результаты собрания держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», которое состоялось 14 ноября.

Речь идет о еврооблигациях, выпущенных в 2004 г. с погашением в 2009 г.

На собрании инвесторы согласились перенести конечную дату публикации финансовой отчетности компании за 2007 г. на 31 декабря 2008 г.

Условия выпуска облигаций предусматривают право держателей на их досрочное погашение в случае, если компания не будет предоставлять финансовую отчетность по международным стандартам в течение семи месяцев после завершения финансового года. «Нафтогаз» уже предоставил необходимую финансовую отчетность для утверждения правительством Украины.

«Нам придает уверенности пункт 16 Меморандума об экономической и финансовой политике, подписанного правительством Украины и МВФ, который предусматривает необходимость как можно более быстрого предоставления НАК «Нафтогаз Украины» финансовой отчетности для владельцев еврооблигаций. Непредоставление отчетности может повлечь за собой кросс-дефолт по другим долгам компании. В общей сложности различными инвесторами «Нафтогаза» могут быть предъявлены к погашению долги на сумму 2,5 млрд. долл.», - считают эксперты.

Но даже в этом случае, как отмечают в компании, «Нафтогаз» будет иметь возможность избежать дефолта, поскольку в государственном бюджете Украины содержится статья о предоставлении компании государственных гарантий на сумму до 12 млрд. грн.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» в январе-сентябре увеличила чистую прибыль на 63,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 2 млрд. 441,572 млн. грн.

В январе-сентябре «Нафтогаз Украины» увеличил чистый доход в 2,6 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 34 млрд. 60,538 млн. грн., а также увеличил валовый доход (выручку) от реализации в 2,6 раза - до 41 млрд. 477,541 млн. грн.

В 2007 году «Нафтогаз Украины» увеличил чистую прибыль на 45,9%, по сравнению с 2006 годом, до 3 млрд. 124,159 млн. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Astrum Инвестиционный Менеджмент» - команда профессионалов фондового рынка, объединенная идеей правильного выбора времени и рыночной конъюнктуры для внедрения новых стандартов ведения инвестиционного бизнеса.

Компания основана в 2008 году и развивается как полнофункциональный независимый инвестиционный банк. Ключевыми направлениями деятельности Astrum являются инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами и доверительное управление активами в соответствии с мировыми стандартами.

В компании сконцентрирован интеллектуальный и финансовый потенциал для достижения аналитического превосходства и технологического совершенства в большинстве сегментов продуктовой линейки.

Среди клиентов компании – ведущие украинские и международные компании, частные инвесторы.