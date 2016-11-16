Bloomberg: ФРС из-за Трампа может поднять ключевую ставку до максимума в этом году

Трейдеры заявили, что Федеральная резервная система США поднимет свою ключевую ставку до максимального уровня с начала этого года на заседании, которое пройдет с 13 по 14 декабря. Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте такжеТрамп у руля: что ждет мировую экономику

Как стало известно, трейдеры ожидают такой исход из-за планов избранного президента США Дональда Трампа увеличить государственные расходы. Эксперты отметили, что подобные действия могут поспособствовать увеличению инфляции.

«Перспективы экономического роста в 2017 году немного улучшились. Рынки практически полностью уверены в декабрьских ценах, однако нам необходимо больше ясности от Трампа и его администрации», — заявил аналитик Royal Bank of Canada Су-Лин Онг.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку без изменений на уровне 0,25–0,5% годовых.

По итогам проведенных в США 8 ноября выборов кандидат от Республиканкой партии Дональд Трамп станет новым президентом страны.