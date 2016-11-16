Доходы от приватизации: получили всего 78 миллионов от ожидаемых 17 миллиардов на конец года

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам января-октября 2016 года составили 77,9 млн грн, что на 43,1% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, говорится в отчете Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

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Также сообщается, что центральное и региональные управления Фонда госимущества за отчетный период продали 112 объектов государственной собственности (в том числе в октябре – 21) и 245 объектов коммунальной собственности (в октябре – 35).

Как сообщал УНИАН, согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИУ планирует направить в бюджет 17,1 млрд грн.

Главным объектом для продажи в этом году является 99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода, приватизация которого должна состояться 14 декабря с начальной ценой 5,16 млрд грн.

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 млн грн, что в 3 раза меньше показателя 2014 года.