Потери мирового рынка ценных бумаг достигли 30 трлн. долл.

Потери мирового рынка ценных бумаг достигли в текущем году 30 трлн. долл., в том числе по акциям и различным видам облигаций. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на данные агентства деловых новостей Bloomberg.

Еще 996 млрд. долл. США были списаны банками и финансовыми институтами по различным кредитным статьям.

«Как отмечают специалисты, столь тяжелого положения в мировой экономике не было с момента Великой депрессии в 20–30 годах прошлого века», - говорится в сообщении.