Fitch вслед за суверенным повысило рейтинги крупнейших украинских агрохолдингов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за повышением долгосрочного суверенного рейтинга Украины в иностранной валюте до уровня «В-» с «CCC» повысило долгосрочные рейтинги крупнейших украинских агрохолдингов «Кернел» и «Мироновский хлебопродукт» (МХП). Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, текстом которого располагает УНИАН.

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«Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте Kernel Holding S.A. (далее – «Кернел») и MHP S.A. (далее – «МХП») с уровня «CCC» до «B-», - говорится в сообщении.

В Fitch отметили, что для агрохолдинга «Кернел» кредитный рейтинг в национальной валюте был повышен до уровня «В» с «В-», что говорит об ограниченной зависимости холдинга от отечественной банковской системы. Согласно сообщению, не оказывает негативного влияния на показатели «Кернела» и умеренная зависимость компании от операционной среды в стране.

Также агентство подтвердило национальный рейтинг «Кернела» по долгосрочным обязательствам на уровне «АА+». Прогноз по рейтингам стабильный.

Вместе с тем, Fitch также повысило рейтинг агрохолдинга МХП по долгосрочным обязательствам в национальной валюте до уровня «В-» с «ССС», присвоив ему негативный прогноз. Национальный рейтинг МХП по долгосрочным обязательствам остался на уровне «АА+» при стабильном прогнозе.

По данным Fitch, негативный прогноз для МХП свидетельствует о слабой ликвидности холдинга, высоком валютном риске и риске рефинансирования.

В то же время агентство отметило гибкую политику холдинга в отношении будущих дивидендов и капиталовложений в расширение деятельности компании, что позволяет ей управлять свободным денежным потоком с учетом предстоящего погашения долга.

В агентстве указали, что оба агрохолдинга имеют сильные бизнес-профили для своих рейтингов, поскольку являются лидерами рынка в своих соответствующих секторах. В частности, «Кернел» является крупнейшим производителем масложировой продукции в Украине, а МХП – курятины. В то же время их рейтинги чуть ниже, чем у сопоставимых компаний, из-за операционной среды в нашей стране, рисков ликвидности и рефинансирования.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило суверенный рейтинг Украины до «B-» с «CCC», одновременно присвоив рейтинг «В» украинским евробондам. Повышению рейтинга Украины способствовали несколько факторов. В их числе: снижение финансового давления, рост объема золотовалютных резервов, а также возобновление сотрудничества с ключевым кредитором - Международным валютным фондом и получение третьего кредитного транша в объеме 1 млрд долл. Вместе с тем, по мнению аналитиков Fitch, для Украины остаются весьма высокими политические риски, в особенности риск эскалации конфликта на востоке, а также риск остановки выполнения программы реформ, одобренной МВФ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что повышение суверенного рейтинга Украины говорит о выходе страны из преддефолтного состояния.

Справка УНИАН. Холдинг «Кернел», контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорту через принадлежащие ей терминалы на Черном море. Земельный банк компании составляет 390 тыс. га. На украинском рынке масложировая продукция «Кернела» представлена торговыми марками «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Золота».

Компания «Мироновский хлебопродукт» – крупнейший производитель мяса птицы в Украине. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. Земельный банк компании составляет около 370 тыс. гектаров.