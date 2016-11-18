Украинский бюджет за год заработает на аренде госсобственности 1 миллиард гривень

Фонд государственного имущества Украины планирует направить в государственный бюджет 1 млрд грн поступлений от аренды госсобственности, сообщается на странице ведомства в Facebook.

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«Фонд и его региональные отделения за 10 месяцев года обеспечили поступления в бюджет почти 860 млн грн от аренды. … К концу года прогнозируем 1 миллиард», - отметила пресс-служба.

Общее количество договоров аренды по состоянию на 30 октября составило более 19 тыс. штук.

Как сообщал УНИАН, поступления в бюджет от аренды госсобственности по итогам января-октября 2016 года снизились на 13,6% - до 859,5 млн грн с 994,5 млн грн за аналогичный период 2015 года.

В 2015 году фонд перечислил в государственный бюджет 1,21 млрд грн от аренды государственной собственности, что на 23,1% больше показателя 2014 года и в 2,2 раза превышает показатель годового плана прошлого года.