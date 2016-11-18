Доходность 10-летних гособлигаций США достигла почти годового максимума

Доходность 10-летних гособлигаций США (US Treasuries) в пятницу растет, достигнув ранее максимума с начала декабря 2015 года, на фоне ожиданий того, что политика победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа приведет к увеличению процентных ставок в стране, свидетельствуют данные торгов.

Читайте такжеBloomberg: ФРС из-за Трампа может поднять ключевую ставку до максимума в этом году

Доходность десятилетних US Treasuries по состоянию на утро росла на 5 базисных пунктов - до 2,330%. Ранее она достигала значения в 2,339%, что является максимумом с 4 декабря 2015 года. Доходность тридцатилетних US Treasuries увеличивалась также на 5 базисных пунктов, до 3,037%, пишет Прайм.

В свою очередь, глава ФРС Джанет Йеллен в четверг заявила, что регулятор намерен поднять базовую процентную ставку "относительно скоро", оставив открытой возможность повышения ставки в декабре, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг будущей экономической политики Трампа.

Йеллен также отметила, что ожидает умеренного роста экономики США, улучшения условий на рынке труда и достижения инфляции в 2% в ближайшие пару лет.