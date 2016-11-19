Fitch повысило рейтинги Киева и Харькова до "B-"

Как говорится в сообщении Fitch, прогнозы по рейтингам городов стабильные.

«Пересмотр рейтингов отражает наши ожидания в части общей экономической стабилизации страны, улучшении деловой среды, сокращении инфляции», - говорится в сообщении агентства.

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При этом относительно Харькова ожидания Fitch основаны на том, что его экономика также стабилизируется, город не планирует осуществлять заимствования, что позволит муниципальным властям сохранять положительную динамику развития в среднесрочной перспективе.

Говоря о Киеве, в Fitch отметили, что город должен осуществить ряд долговых выплат, именно поэтому муниципальный рейтинг будет пересмотрен в декабре этого года.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило суверенный рейтинг Украины до «B-» с «CCC», одновременно предоставив рейтинг «В» украинским евробонд.

Повышению рейтинга Украины способствовали несколько факторов. Среди них: снижение финансового давления, рост объема золотовалютных резервов, а также возобновление сотрудничества с ключевым кредитором - Международным валютным фондом и получение третьего кредитного транша в объеме 1 млрд долл.

Вместе с тем, по мнению аналитиков Fitch, для Украины остаются достаточно высокими политические риски, особенно риск эскалации конфликта на востоке, а также риск остановки выполнения программы реформ, одобренной МВФ.