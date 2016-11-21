Масштабная приватизация: Гройсман пригласил хорватских инвесторов вкладывать деньги в Украину

Украина начинает масштабную приватизацию и приглашает хорватских инвесторов вкладывать средства в украинскую экономику.

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Об этом в ходе украинско-хорватского делового форума сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Деловой форум прошел под председательством глав правительств Украины и Хорватии Владимира Гройсмана и Андрея Плевковича и собрал более 70 участников с хорватской стороны и порядка 100 представителей украинского бизнеса.

«Если говорить о реальном состоянии дел, то у нас в третьем квартале 1,8% роста ВВП. Украина поднялась в кредитном рейтинге агентства Fitch. Мы видим рост промпродукции. У нас потенциал в развитии агросектора, машиностроения, металлургии, химической промышленности, в энергетике. Мы начинаем масштабный проект приватизации госимущества. Это надо было сделать 20 лет назад. Но мы проводим сейчас, чтобы привлечь инвесторов, которые придут и смогут работать», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что Украина и Хорватия имеют значительный потенциал развития сотрудничества с целом ряде отраслей - туризме, пищевой промышленности, судостроении, фармацевтике, легкой промышленности, возобновляемой энергетике и агросекторе.

Как сообщал УНИАН, в Украине с официальным визитом находится премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Это первый официальный визит в ранге премьер-министра, а также первый за 25 лет визит главы хорватского правительства в нашу страну.

В рамках визита Украина и Хорватия уже подписали несколько двусторонних документов экономического характера, а также договорились провести в 2017 году заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и военно-техническому сотрудничеству.

Украина намерена начать процесс масштабной приватизации в декабре текущего года с повторного конкурса по продаже 99,6% акций Одесского припортового завода.