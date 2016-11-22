Послевыборное ралли: фондовые индексы США достигли рекордных максимумов

Все три основных индекса Уолл-стрит достигли рекордных показателей при закрытии торгов в понедельник, расширив начавшееся после президентских выборов в США ралли; укрепились акции энергетических и других, связанных с сырьевым сектором, компаний, а также бумаги технологического сектора во главе с Facebook.

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Акции преимущественно росли с 8 ноября после объявления итогов выборов в США, при этом инвесторы скупали бумаги банков, сектора здравоохранения и других компаний в ожидании, что политика избранного президента Дональда Трампа благоприятно скажется на этих отраслях, пишет Рейтер.

Энергетический сектор S&P подскочил на 2,2 процента, возглавив рост среди основных секторов индекса, поскольку нефть подорожала на 3,9 процента. Котировки поддерживает надежда на то, что ОПЕК на следующей неделе договорится ограничить добычу. Индекс материалов S&P укрепился на 1,3 процента.

"Послевыборное ралли продолжается", - сказал старший вице-президент BB&T Wealth Management Баки Хеллвиг. Оптимизм относительно того, что Трамп смягчит регулирование и понизит налоги, "продолжает обеспечивать приток денег в рынок", сказал он.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъёмом на 0,47 процента до 18.956,69 пункта, индекс S&P 500 - на 0,75 процента до 2.198,18 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,89 процента до 5.368,86 пункта.

Бумаги Facebook прибавили 4,1 процента, оказав наибольшую поддержку индексу Nasdaq, так как компания в пятницу объявила о программе обратного выкупа акций на $6 миллиардов. Технологический сектор набрал 1,1 процента.

Стоимость бумаг LifeLock подскочила на 14,7 процента, после того как Symantec сообщила, что купит компанию, предлагающую сервисы для защиты от хищения персональных данных, за $2,3 миллиарда. Акции Symantec выросли на 3,2 процента.

Акции Tyson Foods показали один из наибольших спадов, потеряв 14,5 процента, после того как переработчик мяса спрогнозировал более низкую, чем ожидалось, прибыль в 2017 году и сообщил об отставке главы компании.