Фонд госимущества продал неработающую Мигеевскую ГЭС
Глава фонда отметил, что низкая стартовая цена не помешала получить хороший результат от продажи ГЭС.
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) на аукционе продал компании "Эмза" неработающую Мигеевскую гидроэлектростанцию за 52,5 миллиона гривень, что почти в пять раз выше начальной цены.
Об этом на брифинге сообщил глава ФГИУ Игорь Билоус.
"Мы ожидаем в скором времени подписать договор купли-продажи с победителем и надеемся на сотрудничество с ним в дальнейших конкурсах… Как видим, низкая стартовая цена не помешала получить хороший результат", - сказал глава фонда, добавив, что "Эмза" уже работает с четырьмя ГЭС по всей Украине.
Присутствующий на брифинге заместитель главы ФГИУ Андрей Гайдуцкий сообщил, что в торгах участвовали 16 инвесторов, которые активно торговались.
"Перед началом торгов были открыты предложения всех участников. Один из них предложил цену в 15 миллионов гривень и с этой цены начались торги. После этого было 25 шагов повышения цены", - отметил он.
По его словам, заявленное количество участников в аукционе является рекордом для ФГИУ, что является показателем отсутствия адресной приватизации.
Читайте такжеДоходы от приватизации: получили всего 78 миллионов от ожидаемых 17 миллиардов на конец года
Покупатель должен будет возобновить работу Мигеевской ГЭС и в течение 5 лет сохранить профиль ее деятельности по выработке электроэнергии.
Гайдуцкий также отметил, что в запланированном на 24 ноября конкурсе по продаже Константиновской ГЭС также заявлено 16 участников.
Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества запланировал на 22 и 24 ноября аукционы по продаже Мигеевской (на данный момент не работает) и Константиновской гидроэлектростанций с начальной ценой 10,9 миллиона гривень и 13,8 миллиона гривень соответственно.
Для участия в конкурсе по покупке Мигеевской ГЭС покупатель должен был оплатить задаток в размере 1,1 миллиона гривень и подать заявку до 14 ноября, для участия в аукционе по приобретению Константиновской ГЭС – уплатить 1,4 миллиона гривень задатка и подать заявку до 16 ноября.
Мигеевская и Константиновская ГЭС входят в состав структуры энергоснабжения "Николаевоблэнерго".
Компания "Эмза" зарегистрирована в Киеве в 2000 году Марком Кравченко. Одним из видов ее деятельности является производство, передача и торговля электроэнергией.