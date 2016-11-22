Фонд госимущества продал неработающую Мигеевскую ГЭС

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) на аукционе продал компании "Эмза" неработающую Мигеевскую гидроэлектростанцию за 52,5 миллиона гривень, что почти в пять раз выше начальной цены.

Об этом на брифинге сообщил глава ФГИУ Игорь Билоус.

"Мы ожидаем в скором времени подписать договор купли-продажи с победителем и надеемся на сотрудничество с ним в дальнейших конкурсах… Как видим, низкая стартовая цена не помешала получить хороший результат", - сказал глава фонда, добавив, что "Эмза" уже работает с четырьмя ГЭС по всей Украине.

Присутствующий на брифинге заместитель главы ФГИУ Андрей Гайдуцкий сообщил, что в торгах участвовали 16 инвесторов, которые активно торговались.

"Перед началом торгов были открыты предложения всех участников. Один из них предложил цену в 15 миллионов гривень и с этой цены начались торги. После этого было 25 шагов повышения цены", - отметил он.

По его словам, заявленное количество участников в аукционе является рекордом для ФГИУ, что является показателем отсутствия адресной приватизации.

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Покупатель должен будет возобновить работу Мигеевской ГЭС и в течение 5 лет сохранить профиль ее деятельности по выработке электроэнергии.

Гайдуцкий также отметил, что в запланированном на 24 ноября конкурсе по продаже Константиновской ГЭС также заявлено 16 участников.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества запланировал на 22 и 24 ноября аукционы по продаже Мигеевской (на данный момент не работает) и Константиновской гидроэлектростанций с начальной ценой 10,9 миллиона гривень и 13,8 миллиона гривень соответственно.

Для участия в конкурсе по покупке Мигеевской ГЭС покупатель должен был оплатить задаток в размере 1,1 миллиона гривень и подать заявку до 14 ноября, для участия в аукционе по приобретению Константиновской ГЭС – уплатить 1,4 миллиона гривень задатка и подать заявку до 16 ноября.

Мигеевская и Константиновская ГЭС входят в состав структуры энергоснабжения "Николаевоблэнерго".

Компания "Эмза" зарегистрирована в Киеве в 2000 году Марком Кравченко. Одним из видов ее деятельности является производство, передача и торговля электроэнергией.