Фонд госимущества перенес приватизацию шести облэнерго на начало 2017 года

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) перенес приватизацию "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго" на начало следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава ФГИУ Игорь Билоус.

"Важно подписать закон о рынке электроэнергии и утвердить RAB-тариф. Поэтому о продаже облэнерго мы будем объявлять после новогодних праздников", - сказал Билоус.

По его словам, Министерство экономического развития и торговли вместе с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, находятся на финальном этапе доработки показателей, которые будут использоваться в стимулирующем тарифообразовании.

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Также он добавил, что правительственный Комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности поддержал объединение двух пакетов акций "Черкассыоблэнерго", которые находятся в управлении ФГИУ и госкомпании "УкрЭСКО", для унификации процесса подготовки компании к приватизации.

"Мы будем продавать объединенный пакет: 46% плюс 25%", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества перенес приватизацию 70% акций "Хмельницкоблэнерго", 70% "Николаевоблэнерго", 65% "Харьковоблэнерго", 50,9% "Тернопольоблэнерго" на декабрь этого года, тогда как раньше приватизация этих энергокомпаний планировалась на ноябрь.

Приватизация 60% акций "Запорожьеоблэнерго" и 71% акций "Черкассыоблэнерго" была запланирована на январь и февраль 2017 года соответственно.

По словам Билоуса, интерес к покупке облэнерго проявили более 15 инвесторов, в частности, из Индии, Венгрии, Австрии, Польши и США.