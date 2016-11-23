Доходность немецких бондов упала до рекордного минимума

Доходность двухлетних немецких гособлигаций достигла рекордного минимума в среду на фоне ожиданий, что Европейский центральный банк продлит программу скупки активов после марта 2017 года, усугубив нехватку свободно обращающихся на рынке бондов, сообщает Reuters.

"Доходность двухлетних немецких бондов снизилась до минус 0,75 процента, опустившись ниже минус 0,75 процента в первые за несколько месяцев во вторник", - говорится в сообщении.

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ING связал динамику доходности бондов с увеличением нехватки залога, поскольку краткосрочные гособлигации Германии часто используются как залог для краткосрочных заимствований на рынках репо.

"Не у всех есть доступ к депозитным средствам ЕЦБ, поэтому они вкладывают деньги в безопасное место", - сказал аналитик ING Бенджамин Шредер.

Доходность голландских и французских эквивалентных бондов составила минус 0,71 и минус 0,62 процента соответственно.

Доходность немецких 10-летних бондов, эталонных в регионе, снизилась до двухнедельного минимума в 0,21 процента.