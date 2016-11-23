Глава Минагропрода предлагает продавать каждый завод "Укрспирта" по отдельности

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой предлагает приватизировать каждый завод, входящий в состав монополиста на украинском рынке спирта – государственного предприятия "Укрспирт", по отдельности, но в один промежуток времени, сообщила пресс-служба министерства.

"Мое видение приватизации государственного предприятия "Укрспирт" заключается в продаже 50 предприятий "Укрспирта" отдельно, а не одним пакетом, но в один и тот же промежуток времени", - цитирует пресс-служба министра.

Согласно сообщению, всем компаниям по производству пищевого спирта, которые захотят приобрести производственные мощности "Укрспирта", Минагропрод предложит квоты, но распределит их между разными предприятиями. В министерстве считают, что это будет способствовать демонополизации спиртовой отрасли в Украине.

Пресс-служба добавила, что для приватизации госпредприятия Верховная Рада сперва должна принять соответствующий закон, одобренный Кабмином 16 ноября.

"Этот закон должен попасть в бюджетообразующий пакет законов. Именно над этим сейчас работает Минагропрод в усиленном режиме", - приводятся в сообщении слова Кутового.

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Как сообщал УНИАН, законопроект о приватизации "Укрспирта" предлагает исключить госпредприятие из общего списка объектов, запрещенных к приватизации. По данным Минагропрода, передача этого предприятия в частную собственность позволит вывести спиртовую отрасль Украины из тени, увеличить объемы экспорта спирта за границу и нарастить поступления налогов в бюджет.

Кутовой рассчитывает, что "Укрспирт" будет передан в Фонд государственного имущества для дальнейшей приватизации до конца текущего года. Министр оценивает стоимость госпредприятия в 200-400 миллионов долларов. Примерные доходы от приватизации спиртзаводов составят около 5-6 миллиардов гривень, а теневой оборот спирта снизится до 12% с нынешнего показателя в более 40%.

По прогнозам министра, с 1 января 2023 года спиртовая отрасль будет полностью либерализирована.

Государственное предприятие "Укрспирт" было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод.