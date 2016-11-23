Нацкомиссия остановила операции с ценными бумагами 27 эмитентов

Данная санкция была применена, в частности, в отношении закрытых корпоративных инвестиционных фондов "Инго Капитал", "Обрий", "Стандарт Премиум", "Элит", "Прибыльный актив", "Сантим", "Глобал".

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Также НКЦБФР временно остановила операции с ценными бумагами компаний "Финансовый стандарт", "Чумацкий шлях", "Ойл Инвестментс", "Экотехнологии", "Энерготрейд". Согласно информации комиссии, данные эмитенты неверно оценивали и отображали в своей финансовой отчетности нематериальные активы, что свидетельствовало о недостоверном предоставлении данных регулятору.

Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия по ценным бумагам в начале ноября ввела ограничения на операции с ценными бумагами компаний «Будинвест 4», «ЛФС Сервисес», «МТИ», «Компания Астра Лайн», «Ойл Сити», «Ост-Инвест», «Праймбудинвестгруп», «Промтехмонтаж», «Укрпостачпром», «Укрфарм-Инвест», «Финансгруп-ЭКНЕ». в связи с размещением указанными эмитентами недостоверной информации в общедоступной информационной базе данных НКЦБФР.