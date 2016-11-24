Фондовые индексы США вновь достигли рекордных уровней

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,31% - до 19083,18 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,11%, до 5380,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,08%, до 2204,72 пункта, сообщает Прайм.

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Согласно опубликованным в среду протоколам заседания ФРС США 1-2 ноября, члены Комитета по открытым рынкам решили, что экономические условия в стране улучшились для повышения ключевой ставки, однако с учетом неоднозначных данных по инфляции и рынку труда вопрос о введении этой меры решено было перенести на декабрь. Следующее заседание регулятора состоится 13-14 декабря.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по окончательной оценке, вырос до максимума с мая в 93,8 пункта после достижения в октябре минимальной отметки с сентября 2015 года в 87,2 пункта. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 91,6 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 19 ноября, выросло на 18 тысяч, до 251 тысячи, аналитики ожидали роста показателя до 250 тысяч.

Продажи новых домов в стране в октябре уменьшились на 1,9% по сравнению с пересмотренным показателем сентября — до 563 тысяч, в то время как эксперты прогнозировали, что показатель останется на первоначальном сентябрьском уровне в 593 тысячи.

В четверг биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, в пятницу на фондовых площадках торги будут проводиться в сокращенном режиме.