Глава Фонда госимущества: приватизацией ОПЗ интересуются 6-7 инвесторов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) проводит консультации о приватизации 99,6% акций крупного химического предприятия Одесского припортового завода с 6-7 инвесторами, сообщил в эфире "5 канала" глава ведомства Игорь Билоус.

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«Многие еще не приняли решение. У инвесторов есть 2 недели, до 6 декабря, когда можно будет подать заявку. Диалог ведется с 6-7 компаниями. Кто-то «сидит в окопах», кто-то последние решения принимает, а кто-то откажется - это не тот процесс, который можно прогнозировать», - сказал Билоус.

По его словам, после подачи заявок на участие в аукционе будет проводится проверка инвесторов и 9 декабря Фонд госимущества сможет объявить участников конкурса.

Билоус также отметил, что присутствует постоянный интерес среди инвесторов к покупке госпакетов акций «Хмельницкоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго» и «Черкассыоблэнерго».

«Это натуральные монополии… К тому же рынок идет в направлении либерализации. Стимулирующее тарифообразование даст понять, какая будет рентабельность в этом бизнесе на следующие 5 лет. Это все объясняет здоровый интерес», - подчеркнул глава ФГИУ, добавив, что шесть облэнерго фонд планирует продать за 250-350 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 19 октября утвердил условия повторной приватизации Одесского припортового завода со стартовой ценой пакета акций 5,16 млрд грн (около 200 млн долл.), которая состоится 14 декабря этого года.

При этом утвержденная стартовая цена в 2,6 раза ниже цены, установленной ранее Кабмином для приватизации завода в июле, которая не состоялась из-за отсутствия спроса со стороны инвесторов.

Участвовать в конкурсе по покупке ОПЗ выявили намерение украинская «Добывающая компания «Укрнефтебурение» и кипрская компания Glenshee Holdings Ltd.

Также Билоус отмечал, что инвесторы из США, Омана, Турции и Египта тоже интересуются покупкой завода.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.