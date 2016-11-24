Фонд госимущества продал Константиновскую ГЭС за 64 миллиона

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) на аукционе продал столичной компании «Альтген» Константиновскую гидроэлектростанцию (Николаевская обл.) за 64 млн грн, что в 4,6 раза больше стартовой цены объекта. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

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«ГЭС была продана за 64 млн грн компании «Альтген». Это общество входит в состав группы компаний, которая с 2012 года занимается производством электроэнергии, имеет четыре ГЭС в Хмельницкой области и сейчас строит еще три ГЭС в Хмельницкой и Тернопольской областях», - говорится в сообщении.

На участие в аукционе подали заявки 17 инвесторов. Одна компания не была допущена из-за отказа выполнить все фиксированные инвестиционные и организационные условия, определенные в официальном объявлении Фонда госимущества. Соответственно, в торгах участвовали 16 потенциальных покупателей.

В фонде отметили, что фактическая стартовая цена после раскрытия предложений инвесторов составила 40 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества на аукционе продал компании «Эмза» неработающую Мигеевскую гидроэлектростанцию за 52,5 млн грн, что почти в пять раз выше начальной цены.

Покупатель должен будет возобновить работу Мигеевской ГЭС и в течение 5 лет сохранить профиль ее деятельности по выработке электроэнергии.

Компания «Альтген» создана в 2015 году в Киеве. Основным ее видом деятельности является производство электроэнергии.

Мигеевская и Константиновская ГЭС входят в состав структуры энергоснабжения «Николаевоблэнерго».