"Укрзализныця" просит кредиторов продлить смягчение реструктуризации до конца 2017 года

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" просит держателей еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов отказаться до конца 2017 года от права на ускоренный возврат займа, возникший по причине невыполнения обязательств со стороны компании по внутренней задолженности.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что соответствующее предложение по урегулированию случая невыполнения обязательств было представлено финансовым советником "Укрзализныци" Lazard Frеres SAS во время презентации для инвесторов, которая состоялась 22 ноября в Лондоне.

Данное предложение содержится в меморандуме истребования согласия, который был обнародован во время мероприятия, а голосование владельцев еврооблигаций продлится до 5 декабря.

Кроме того, компания просит ослабить обязательства, установленные условиями нот и договорами займа. В частности, продлить до 31 декабря 2017 года период реструктуризации местной задолженности, а также исключить из обстоятельств, составляющих случай невыполнения обязательств, просрочку местной финансовой задолженности, которая предварительно была создана региональным филиалом компании –Донецкой железной дорогой, так как в результате военных действий компания потеряла контроль над значительной частью активов магистрали.

В сообщении компании на Лондонской фондовой бирже отмечается, что владельцы евробондов, которые согласятся на такое смягчение условий, дополнительно получат 5 долларов за каждые 1000 долларов номинала еврооблигаций.

В ходе встречи в Лондоне топ-менеджмент "Укрзализныци" представил кредиторам бизнес-стратегию компании. В частности, "Укрзализныця" намерена более чем в 2 раза увеличить капитальные расходы в следующем году - до 27,4 миллиарда гривень, что будет способствовать повышению прибыльности деятельности и улучшению качества обслуживания клиентов.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что реализация инвестиционных проектов "Укрзализныци" поддерживается международными финансовыми организациями, в частности, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) уже выразили намерения участвовать в их финансировании.

В пресс-службе напомнили, что в начале текущего года "Укрзализныця" реструктуризировала обязательства на сумму 500 миллионов долларов США по евробондам, договорившись о продлении срока пользования займом до 2021 года.

Читайте такжеРада включила "Укрзализныцю" в список запрещенных к приватизации объектов

Как сообщал УНИАН, глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун в начале ноября сообщил о том, что компания с апреля 2015 года продолжает находиться в состоянии технического дефолта. Кредитный портфель компании составляет 43 миллиардов гривень, из которых 83% в иностранной валюте.

По словам Балчуна, руководство компании ведет переговоры с кредиторами о переводе долга в национальную валюту для сокращения валютных рисков.

12 мая 2015 года "Укрзализныця" сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия и отметила, что планирует провести реструктуризацию долга перед частными кредиторами на 32 миллиарда гривень при общей сумме долга в 37,5 миллиарда гривень. Из них внутренний долг перед частными кредиторами составлял около 22 миллиардов гривень.