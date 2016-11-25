ФГИУ 30 ноября повторно попытается продать Украинский банк реконструкции и развития

20:35, 25 ноября 2016
Фондовый рынок
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Фонд закончил прием заявок от инвесторов на повторный конкурс по приватизации.

Фото УНИАН

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) закончил прием заявок на повторный конкурс по приватизации 99,99% акций Украинского банка реконструкции и развития, который состоится 30 ноября с начальной ценой объекта 82,8 млн грн, сообщила пресс-служба фонда.

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«ФГИУ закончил прием заявок на участие в конкурсе по продаже Украинского банка реконструкции и развития», - отметила пресс-служба.

При этом в фонде, ссылаясь на действующее законодательство, не сообщили информацию об инвесторах, их количестве и их предложениях по условиям аукциона.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества планировал 30 ноября провести повторный аукцион по приватизации «Украинского банка реконструкции и развития» с начальной ценой 82,8 млн грн, которая на 29,8% ниже номинальной стоимости пакета акций.

При этом предыдущий аукцион по продаже акций банка с начальной ценой 118,9 млн грн 22 апреля 2016 года не состоялся из-за отсутствия покупателей.

Глава фонда Игорь Билоус отмечал, что покупкой банка интересуются инвесторы из Великобритании, Китая и Ирана.

Украинский банк реконструкции и развития создан решением Кабинета министров в мае 2003 года. Банк относится к небольшим финучреждениям по объему активов. Банк по итогам 2015 года получил 570 тыс. грн чистой прибыли против 18,332 млн грн чистого убытка годом ранее.

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