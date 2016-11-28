Согласована корпоратизация 5 предприятий "Укроборонпрома", в том числе "Антонова"

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, и Министерство экономического развития и торговли согласовали возможность корпоратизации 5 предприятий, входящих в состав концерна.

Как сообщила пресс-служба концерна, согласно приказу министерства, "Укроборонпром" корпоратизирует госпредприятие "Антонов", "Завод 410 ГА", "Чугуевский авиационный ремонтный завод", Госпредприятие авиации общего назначения и производственное объединение "Карпаты".

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Также в концерне добавили, что сейчас процедуру корпоратизации уже проходят два предприятия "Укроборонпрома": "2 ремонтный завод средств связи" и "Херсонский завод судового оборудования и судовой арматуры".

"Корпоратизация предприятий концерна позволит создать прозрачные структуры управления, Наблюдательные советы, установить единые общепринятые правила, в том числе, для международных инвесторов", - добавили в концерне.

Как сообщал УНИАН, ранее гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов отмечал, что только половина предприятий "Укроборонпрома" получили прибыль по итогам 9 месяцев текущего года. По его словам, концерн намерен ликвидировать шесть убыточных предприятий. Кроме того, Романов заявлял, что недофинансирование государственного концерна "Укроборонпром" по государственному оборонному заказу на 2016 год составит около 1 миллиарда гривень, что приведет к сокращению производства и к возможному увольнению персонала.