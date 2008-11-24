Индекс S&P/IFCG-Украина в октябре снизился на 41,3%

Индекс S&P/IFCG-Украина по итогам октября 2008 года снизился на 80 пунктов, или на 41,3%, по сравнению с сентябрем т.г. – до 114,1 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в ПФТС со ссылкой на подготовленный международным рейтинговым агентством Standart&Poor’s ежемесячный обзор (Emerging Stock Markets Review).

Индексы других стран группы Frontier также испытали снижение, в частности, индекс Литвы за октябрь снизился на 41,7%, Эстонии – на 37,7%, Румынии – на 34,2%, Казахстана – на 33,3%, Хорватии – на 30,8%.

По данным агентства, капитализация фондового рынка Украины на конец октября составила 47,5 млрд. долларов. К примеру, капитализация других стран группы Frontier составила: Казахстана - 71,5 млрд. долларов, Хорватии – 42,4 млрд. долларов, Румынии – 38,6 млрд. долларов.

Справка УНИАН. По классификации S&P, Украина отнесена к группе Frontier, в которую входят еще 23 страны (Румыния, Словения, Хорватия, Болгария, Казахстан, Латвия, Эстония, Литва и другие). Агентство рассчитывает для каждой страны группы целый ряд показателей (рыночная капитализация, коэффициенты P/E и P/BV и тому подобное), а также индекс S&P/IFCG. Для представления торговой информации, которая характеризует состояние развития фондового рынка Украины, S&P использует данные фондовой биржи ПФТС.