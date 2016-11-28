Глава "Укрзализныци" Балчун стал членом набсовета Львовского локомотиворемонтного завода

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку со ссылкой на решения правления «Укрзализныци», в которую входит завод.

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Также в набсовет предприятия вошли представители руководства «Укрзализныци»: начальник департамента бухгалтерского, налогового учета, отчетности и методологии Тамара Рябчун, исполняющий обязанности директора по безопасности Николай Немцов, начальник департамента локомотивного хозяйства Евгений Ткаченко и начальник отдела корпоративного управления Надежда Нелюбина.

Из состава набсовета завода вышли Владимир Бобрик, Андрей Рубежанский, Александр Бужор, Андрей Буковский, Виталий Жураковский, Оксана Марина и Сергей Озеран.

Как сообщал УНИАН, Львовский локомотиворемонтный завод в январе-сентябре 2016 года получил 32,68 млн грн чистого убытка против 1,83 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2015 года.

ЧАО "Львовский локомотиворемонтный завод" специализируется на ремонте электровозов постоянного тока ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11 и электровозов переменного тока ВЛ60, ВЛ80, а также на ремонте тяговых двигателей, вспомогательных электрических машин, колесных пар, изготовлении запасных частей для ремонта железнодорожного транспорта. 100% акций Львовского локомотиворемонтного завода принадлежат ПАО "Укрзализныця".