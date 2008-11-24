Сегодня индекс ПФТС вырос на 2,02%

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 24 ноября, вырос на 2,02% - до 272,90 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Общий объем торгов составил 18 млн. 251,4 тыс. грн. Среди входящих в индексную корзину ПФТС акций больше всего выросли ценные бумаги ОАО “Западэнерго” (на 4,07 %), «Центрэнерго» (на 2,88%) и ОАО «Мотор Сич» (на 3,13%).