Сегодня индекс ПФТС вырос на 2,02%

17:31, 24 ноября 2008
Фондовый рынок
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Выросли акции двух энергокомпаний и ОАО «Мотор Сич»

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 24 ноября, вырос на 2,02% - до 272,90 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Общий объем торгов составил 18 млн. 251,4 тыс. грн. Среди входящих в индексную корзину ПФТС акций больше всего выросли ценные бумаги ОАО “Западэнерго” (на 4,07 %), «Центрэнерго» (на 2,88%) и ОАО «Мотор Сич» (на 3,13%).

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