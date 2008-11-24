Сегодня индекс ПФТС вырос на 2,02%
17:31, 24 ноября 2008Фондовый рынок
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Выросли акции двух энергокомпаний и ОАО «Мотор Сич»
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 24 ноября, вырос на 2,02% - до 272,90 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Общий объем торгов составил 18 млн. 251,4 тыс. грн. Среди входящих в индексную корзину ПФТС акций больше всего выросли ценные бумаги ОАО “Западэнерго” (на 4,07 %), «Центрэнерго» (на 2,88%) и ОАО «Мотор Сич» (на 3,13%).
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