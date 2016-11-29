Нацкомиссия по ценным бумагам перешла на электронный документооборот для внутреннего пользования

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) перешла на систему электронного документооборота для внутреннего пользования, что позволит сократить время при обработке документов, сообщила пресс-служба регулятора.

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«В НКЦБФР с этой недели начала работать система электронного документооборота», - отметила пресс-служба.

В комиссии добавили, что в 2017 году регулятор перейдет на формат электронного взаимодействия с субъектами регулирования.

«Со временем перейдем на предоставление в электронном формате административных услуг: лицензирование профессиональных участников, предоставление отчетности», - отметили в НКЦБФР.

Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия по ценным бумагам выбрала по результатам конкурсных торгов украинскую компанию «Центр компьютерных технологий «ИнфоПлюс» поставщиком услуг по внедрению системы электронного документооборота с ценой предложения 4,02 млн грн, что ниже запланированной регулятором суммы на 5,2%.

При проведении конкурса комиссия учитывала три параметра: стоимость внедрения, обслуживание в течение трех лет и соответствие системы указанным заказчиком требованиям. При этом стоимость обслуживания победителем конкурса в течение трех лет системы электронного документооборота составила 1,04 млн грн.