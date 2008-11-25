Портфельные инвесторы возвращаются – эксперт

Торги на украинском фондовом рынке сигнализируют о постепенном возвращении портфельных инвесторов.

Такое мнение высказал УНИАН аналитик «Альфа-банка» Денис ШАВРУК.

Он отметил, что в понедельник, 24 ноября, индекс ПФТС продемонстрировал уверенный рост (+2%) вслед за мировыми биржами. Енакиевский метзавод (+8,5%), «Захидэнерго» (+4,9%), «Азовсталь» (+6,9%), «Центрэнерго» (+3,5%), Алчевский меткомбинат (+9,2%) показали значительный рост на фоне эйфории на международных площадках после объявления плана спасения Citigroup и в предвкушении новых мер от администрации нового президента США, добавил аналитик.

Однако, по словам Д.ШАВРУКА, «несмотря на рост, над украинским фондовым рынком продолжают сгущаться тучи на фоне неразберихи на валютном рынке и роста спредов по украинским корпоративным облигациям на долговом рынке, что напоминает о нахождении отечественной экономики в опасной зоне». Тем не менее, данная ситуация может стать выгодной для наиболее смелых иностранных инвесторов, поскольку возросшая покупательная способность доллара дает дополнительные выгоды от входа на рынок, считает аналитик.