"Украинский банк реконструкции и развития" продан китайской компании почти за 83 миллиона

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал на повторном аукционе китайской компании Bohai Commodity Exchange 99,99% акций "Украинского банка реконструкции и развития" за 82,8 миллиона гривень.

Об этом на брифинге сообщил глава фонда Игорь Билоус.

Глава фонда отметил, что банк был продан по стартовой цене, так как был всего один участник аукциона.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества планировал 30 ноября провести повторный аукцион по приватизации "Украинского банка реконструкции и развития" с начальной ценой 82,8 миллиона гривень, которая на 29,8% ниже номинальной стоимости пакета акций.

При этом предыдущий аукцион по продаже акций банка с начальной ценой 118,9 миллиона гривень 22 апреля 2016 года не состоялся из-за отсутствия покупателей.

"Украинский банк реконструкции и развития" создан решением Кабинета министров в мае 2003 года. Банк относится к небольшим финучреждениям по объему активов. Банк по итогам 2015 года получил 570 тысяч гривень чистой прибыли против 18,332 миллиона гривень чистого убытка годом ранее.