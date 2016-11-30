Американские индексы побили рекорды на новостях о нефтяной сделки ОПЕК

Цены на нефть подскочили более чем на 7 процентов, так как ОПЕК впервые с 2008 года договорилась сократить добычу.

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Акции нефтяных гигантов Exxon и Chevron выросли примерно на 2 процента, показав лучшую динамику среди компонентов S&P и Dow.

Энергетический индекс S&P 500 прибавил 4,2 процента, так как цены на нефть готовились показать лучшую сессию с февраля, сообщает Рейтер.

Ноябрь должен стать лучшим для Уолл-стрит месяцем с марта благодаря ралли на рынках после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Финансовый индекс вырос на 1,3 процента, в то время как семь из 11 основных отраслевых секторов S&P снизились.

По вечер индекс Dow Jones прибавил 0,4 процента до 19.204,94 пункта после достижения исторического максимума в 19.225,29, индекс S&P 500 вырос на 0,2 процента до 2.210,28 пункта. Ранее он достиг пика в 2.214,10 пункта. Индекс Nasdaq Composite сбавил 0,1 процента до 5.375,95 пункта.