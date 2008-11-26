Новая программа ФРС вызвала рост на европейских биржах

Европейские фондовые индексы во вторник выросли после того, как Федеральная резервная система США объявила о программе поддержки ипотечного рынка и розничного кредитования, сообщает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

Неблагоприятным фактором стал отказ BHP Billiton от покупки Rio Tinto из-за финансового кризиса.

Британский FTSE 100 поднялся на 18,29 пункта, или на 0,44%, до 4171,25 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 укрепился на 6,09 пункта, или на 0,13%, до 4560,42 пункта. Французский CAC 40 закрылся ростом на 37,45 пункта, или на 1,18%, на отметке 3209,56 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 1,28 пункта, или 0,65%, до 198,77 пункта.

Напомним, начиная со следующей недели ФРС выкупит через аукционы прямые обязательства квазигосударственных ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac на 100 млрд. долл. Обеспеченные ипотекой долговые обязательства, гарантированные Fannie Mae, Freddie Mac и Ginnie Mae на 500 млрд. долл. будут выкуплены специально отобранными управляющими. Как ожидается, выкуп обязательств займет несколько кварталов.

Кроме того, ФРС поможет участникам рынка удовлетворить потребности домашних хозяйств и малого бизнеса.

Крупнейшая в мире горнорудная компания BHP Billiton Plc отозвала предложение о покупке конкурента Rio Tinto, сославшись на ухудшение условий на рынке и требование европейских регулирующих органов продать часть активов. Поглощение конкурента более не является "сделкой в интересах акционеров", отмечается в заявлении компании. Акции Rio Tinto подешевели на 37%.

AXA SA, крупнейший европейский страховщик, объявил о снижении прогноза по прибыли на текущий год. Компания также назвала "устаревшими" свои долгосрочные финансовые планы. Французская страховая компания ожидает теперь прибыль в этом году на уровне 3,6-4 млрд. евро. Акции компании подешевели на 2,4%.

Европейская экономика будет испытывать спад как минимум в течение двух лет, так как компании уменьшают свои расходы и инвестиции в развитие из-за финансового кризиса. "Кредитный кризис серьезно ограничит способность компаний финансировать свои планы", - говорит стратег из Absolute Strategy Research Чарльз Кара.