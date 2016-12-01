Объем торгов ценными бумагами на украинских биржах сократился почти на 22%

Общий объем торгов ценными бумагами на украинских фондовых биржах за январь-октябрь 2016 года снизился на 21,6% - до 189,2 миллиарда гривень с 240,28 миллиарда гривень за аналогичный период 2015 года, говорится в отчете Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Объем торгов государственными облигациями составил 166,9 миллиарда гривень, или 88,2% от общей суммы контрактов, заключенных на биржах в январе-октябре этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем торгов данными долговыми инструментами сократился на 22,5%.

Объем торгов акциями в отчетном периоде составил 1,78 миллиарда гривень, что в почти в 3 раза меньше, чем годом ранее.

Сумма контрактов по операциям с облигациями предприятий за 10 месяцев снизилась на 30% по сравнению с январем-октябрем 2015 года – до 7 миллиардов гривень.

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За январь-октябрь комиссия зарегистрировала выпуски ценных бумаг на 74,05 миллиарда гривень, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

Объем зарегистрированных выпусков акций в январе-октябре вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 54,26 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов ценными бумагами на украинских фондовых биржах за 2015 год снизился на 53,1% - до 290,8 миллиарда гривень с 619,7 миллиарда гривень в 2014 году.

За 2015 год комиссия зарегистрировала выпуски ценных бумаг на 155,8 миллиарда гривень, что на 24% меньше, чем в 2014 году.

Объем зарегистрированных выпусков акций в прошлом году снизился на 10,9% по сравнению с 2014 годом – до 128,6 миллиарда гривень.