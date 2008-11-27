Рынки акций растут

Европейские рынки акций выросли в четверг, благодаря энергетическим и банковским акциям и вслед за ростом рынков в Азии и США, сообщает Reuters.

К 12.25 мск индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 прибавил 2,02% до 847,35 пункта. Банковские акции проявили хорошую динамику. Бумаги Standard Chartered выросли на 10,17%, Societe Generale на 6,02%, UBS - на 2,97%.

Среди энергетических компаний котировки BP и Total повысились на 3,46 и 2,44% соответственно.

Российские фондовые торги в четверг открылись ростом. Индекс РТС вырос на 0,79% до 663,82 пункта. Общий объем торгов составил 242 430 484 долл.Индекс ММВБ вырос на 3,07% до 606,09 пункта.

Американские фондовые индексы в среду выросли благодаря высокотехнологичным компаниям. Давление на рынок оказали неблагоприятные макроэкономические отчеты. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 247,14 пункта, или на 2,9%, до 8726,61 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 30,29 пункта, или на 3,5%, на отметке 887,68 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite укрепился на 67,37 пункта, или на 4,6%, и закрылся на отметке 1532,10 пункта.

Азиатские рынки растут третий день. В четверг японский индекс Nikkei поднялся на 2% и составил 8373,39 пункта. Торги в Индии были закрыты в связи с террактом в Мумбае, в результате которого погибли 100 человек.