Фондовый рынок готовится к развороту вниз – «Альфа-банк»

Украинский фондовый рынок готовится к развороту вниз. Такое мнение высказал УНИАН аналитик «Альфа-банка» Денис Шаврук.

По его словам, в среду индекс начал аккуратно нивелировать достижения первой половины недели (-0,2% во вторник), поскольку наблюдавшийся непродолжительный рост был во многом искусственным, а основа для более продолжительного роста продолжает формироваться.

По словам Д.Шаврука, «волатильность останется основной характеристикой динамики индекса до конца недели, но при этом, очевидно, ожидания по поводу сохранения значения индекса в коридоре 250-300 пунктов и положительной доходности по итогам октября сбудутся». При этом аналитик отметил, что на данный момент технические сделки продолжают доминировать на рынке, что подтверждается растущим количеством сделок с неликвидными акциями ближе к концу месяца. В то же время ликвидные эмитенты, по словам аналитика, без сомнения указывают на смену настроений на рынке, синхронно демонстрируя снижение котировок: стоимость «Укрнафты» в среду снизилась на 3,9%, «Центрэнерго» – на 2,6%, Алчевского меткомбината – на 1,8%, Енакиевского метзавода – на 4,5%.