Кабмин утвердил план приватизации Криворожской ТЭЦ

Кабинет министров утвердил план приватизации Криворожской теплоэлектроцентрали, который предусматривает преобразование госпредприятия в акционерное общество и последующую продажу 99,53% акций ТЭЦ на аукционе.

Читайте такжеНазначена дата аукциона по продаже Херсонской ТЭЦ - начальная цена 155 миллионов

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 30 ноября, опубликованном на сайте правительства.

В тексте документа говорится, что приватизация будет проходить путем размещения акций в количестве 1,493 млн штук (0,47% уставного капитала) для льготной продажи и 314,158 млн штук (99,53% уставного капитала) для продажи на конкурсе с открытостью предложения цены по принципу аукциона. Уставный капитал предприятия после преобразования составит 315,65 млн грн.

Согласно пояснительной записке к распоряжению, принятие документа дает возможность осуществить конкурентную и прозрачную продажу этого объекта топливно-энергетического комплекса, привлечь частные инвестиции в его развитие и функционирование, обеспечить поступление средств в госбюджет.

Справка УНИАН. Криворожская ТЭЦ производит тепловую энергию и обеспечивает ею потребителей Жовтневого, Саксаганского, частично Долгинцевского и Ингулецкого районов Кривого Рога. Ежегодно Криворожская ТЭЦ производит более 1,6 млн Ккал тепловой энергии, используя более 220 млн куб. м газа, 75 млн кВт-час электроэнергии и 4 млн куб. м воды.